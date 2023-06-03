Росія звинувачує США та Apple у зламі тисяч iPhone

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що кілька тисяч iPhone в країні були зламані в ході нещодавно виявленої шпигунської кампанії, яку вона приписує уряду США, не надавши доказів.

Російська компанія з кібербезпеки «Лабораторія Касперського» заявила, що ця кампанія імплантувала зловмисне програмне забезпечення для крадіжки файлів на iPhone її співробітників, які використовували річну версію мобільної операційної системи Apple, додавши, що у неї недостатньо доказів, щоб звинуватити будь-який уряд чи групу в зламах. .

Kaspersky заявив, що, на його думку, зараження почалося з вкладення iMessage без будь-якої взаємодії з користувачем, вектор, подібний до того, який використовує постачальник шпигунського програмного забезпечення Pegasus NSO Group і конкуренти, які продають урядовим установам по всьому світу. Представник Kaspersky сказав Washington Post, що дослідники все ще аналізують кампанію і не мають достатньо технічних доказів, щоб приписати її комусь.

Але Федеральна служба безпеки (ФСБ) стверджувала , що ця спроба призвела до тисячі жертв, у тому числі дипломатів, дислокованих у цій країні; що за цим стоять Сполучені Штати; і що наявність уразливості свідчить про те, що Apple співпрацювала з урядовими хакерами США.

Apple спростувала це звинувачення, а представник заявив: «Ми ніколи не працювали з жодним урядом, щоб вставити бекдор у будь-який продукт Apple, і ніколи не будемо цього робити».

Речник Кремля додав, що уряд вважає iPhone за своєю суттю небезпечними.

У ФСБ заявили, що зламані дипломати були вихідцями з таких країн, як Китай та Ізраїль.

Китайський чиновник висловив стурбованість.

«Якщо те, що ви цитуєте, є правдою, це вкаже на ще один приклад кіберкрадіжки уряду США у відповідних країнах, включаючи Китай», — сказав Лю Пенгу, речник посольства Китаю у Вашингтоні. «США повинні серйозно поставитися до занепокоєння міжнародного співтовариства та відповісти на нього».

aspersky сказав, що жоден із зачеплених пристроїв не працював під керуванням новішої операційної системи, ніж iOS 15.7, яка була замінена у вересні 2022 року, і жоден із них не працював у режимі блокування — додатковому параметрі, який зменшує кількість способів атаки на iPhone. в тому числі шляхом обмеження функціональності iMessage.

Висококласна урядова шпигунська операція зазвичай використовує нерозголошений недолік, відомий як «нульовий день», який працює навіть проти повністю оновленого програмного забезпечення. Пристрої дипломатів і приватних експертів з безпеки є постійними об'єктами міжнародного шпигунства.

Офіс директора національної розвідки США відмовився від коментарів.

Касперський не опублікував багато, що дозволило б Apple з’ясувати, яку вразливість було використано, і він повідомив компанію буквально ввечері, за кілька годин до того, як ФСБ оголосила свої висновки.

Охоронна фірма, яка часто співпрацює з російськими органами влади, справді опублікувала список незрозумілих веб-сайтів, які використовувалися для зв’язку із зараженими телефонами, а також технічні показники компрометації, які користувачі могли використовувати для перевірки власних пристроїв.

Джерело: internetua.com

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