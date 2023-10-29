росіяни брешуть, що нібито отримали докази присутності в Україні «найманців із Заходу»

Викладена інформація – фотофейк

Брехня: до рук росіян потрапив український військовий квиток іноземця на ім’я Брайан Боєнджер, в якому знайдено особисті фото власника з його хлопцем. Інформацію про це тиражують прокремлівські Telegram-канали.

Правда: для створення цього фейку пропагандисти змінили оригінальну фотографію військового та додали світлини з нібито його хлопцем, хоча це фото абсолютно різних людей і з різних епох – фотознімок зробили (https://time.com/3394483/gay-pride-in-the-1950s-the-photo-booth-as-a-safe-space/) у США у 1953 році, встановили фактчекери проєкту VoxCheck

- За зворотним пошуком ми з’ясували, що подібне зображення опублікували у статті (https://nv.ua/ukr/ukraine/events/bijtsi-z-ssha-shcho-projshli-irak-i-afganistan-otrimali-ukrajinski-vijskovi-kvitki-107356.html) 2016 року, де розповідали, зокрема, і про американського добровольця Брайана Боєнджера, який отримав український військовий квиток.

Окрім того, у 2019 році Боєнджер повернувся до США і з того часу він не був в Україні, а отже видається малоймовірним те, що його військовий квиток могли знайти на лінії фронту.

Джерело: https://t.me/spravdi/34295

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