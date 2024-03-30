«росіяни помстяться Україні за теракт у «крокусі»: що вигадують ворожі боти

Центр стратегічних комунікацій продовжує фіксувати хвилю активності ботів у соцмережі Facebook.

Раніше ми розповідали, (https://t.me/spravdi/37569) як вони намагаються повʼязати теракт у «крокус сіті холі» з Україною, тепер боти перейшли до нагнітання панічних настроїв.

Так, боти, що мімікрують під громадян України, залишають під різними публікаціями однакові коментарі про те, що за терактом у красногорську стоять «ненормальні українські патріоти», а росія «обовʼязково нам помститься».

Ботів видають не лише порожні сторінки та риторика, а й дивні формулювання на кшталт «росіяни роздовбали нам горщик».

Подібними інформаційними операціями пропаганда намагається перекласти відповідальність на Україну за теракт у «крокус сіті хол», а також виправдати ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.

Джерело: https://t.me/spravdi/37620

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