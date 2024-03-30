«росіяни помстяться Україні за теракт у «крокусі»: що вигадують ворожі боти
Центр стратегічних комунікацій продовжує фіксувати хвилю активності ботів у соцмережі Facebook.
Раніше ми розповідали, (https://t.me/spravdi/37569) як вони намагаються повʼязати теракт у «крокус сіті холі» з Україною, тепер боти перейшли до нагнітання панічних настроїв.
Так, боти, що мімікрують під громадян України, залишають під різними публікаціями однакові коментарі про те, що за терактом у красногорську стоять «ненормальні українські патріоти», а росія «обовʼязково нам помститься».
Ботів видають не лише порожні сторінки та риторика, а й дивні формулювання на кшталт «росіяни роздовбали нам горщик».
Подібними інформаційними операціями пропаганда намагається перекласти відповідальність на Україну за теракт у «крокус сіті хол», а також виправдати ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.
Джерело: https://t.me/spravdi/37620