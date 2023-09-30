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росіяни поширюють відео з нібито українськими воїнами, які здаються у полон. Це – дешевий фейк

росіяни поширюють відео з нібито українськими воїнами, які здаються у полон. Це – дешевий фейк

Брехня: бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади склали зброю і здалися у полон. Відповідні кадри опублікувало російське міноборони.

Правда: згодом з’явилась і «українська» версія того самого відео з логотипом 128-ї ОГШБр і текстом про те, що «знято здачу російської ДРГ», проте у 128-й бригаді офіційно спростували свою причетність до цього відео та взяття росіян в полон.

Як саме перероблена версія цього російського відео потрапила на українські канали - це окрема історія, яку ми тут не розглядаємо.

Натомість ми покажемо вам чіткі ознаки, чому це відео – фейк:

● На кадрах присутні жовті соняхи, яких вже давно немає на українських полях. Ба більше, їх в принципі немає на лінії бойового зіткнення через постійні обстріли.

● Усі актори здаються в полон з примкнутими магазинами до автоматів, що є нонсенсом. Під час здачі в полон магазин автомата має бути відімкнутий.

● Усі актори – молодого віку, мають однакові короткі зачіски і гладко поголені, що також є нонсенсом для бойових підрозділів ЗСУ, де служать люди різного віку, багато із яких має бороди або вуса.

● Жоден з них не має на собі екіпірування – бронежилетів, касок, РПС-ок. Лише сама форма та автомати.

● Єдиний з чоловіків на відео, що показово знімає з себе «бронежилет», насправді знімає порожній чохол від бронежилета – якщо добре придивитись, то бронеплит у цьому чохлі від бронежилета немає.

Не виключено, що у постановочному ролику знімались курсанти російських військових ВНЗ, які навчаються для подальшої служби в підрозділах так званого «інформаційного протиборства» зс рф. Саме цим і можна пояснити молодий вік, однакові зачіски та відсутність екіпірування на акторах.

Джерело: https://t.me/spravdi/33682

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