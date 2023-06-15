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росіяни в маренні заявили, що обвалилися акції німецького оборонного концерну Rheinmetall

росіяни в маренні заявили, що обвалилися акції німецького оборонного концерну Rheinmetall

росіяни стверджують, що після «невдалих спроб наступу ЗСУ» обвалилися акції німецького оборонного концерну Rheinmetall. Це – неправда

Брехня: після масового знищення російськими військами танків Leopard 2, які виробляє концерн, його акції різко пішли вниз. Про це пишуть пропагандистські ресурси кремля.

Правда: у концерну Rheinmetall немає економічних проблем. Навпаки, російсько-українська війна збільшила попит на його продукцію:

- Зараз ми ведемо переговори про кілька дуже великих контрактів: танки, боєприпаси, незабаром протиповітряну оборону – і літаки. Йдеться про довгі терміни та багато мільярдів євро, — заявляв керівник Rheinmetall Паппергер у інтервʼю німецькому виданню RND. (https://www.rnd.de/wirtschaft/rheinmetall-chef-kein-land-in-europa-ist-gut-auf-einen-ueberfall-vorbereitet-4T3P6JJEEJBAXHAVG4VOY6GFWY.html)

Ціна акцій концерну дійсно трохи змінюється, але жодного обвалу немає. У тому ж інтервʼю Паппергер додавав, що очікує подальшого зростання вартості компанії на фондовому ринку через збільшення витрат на оборону в Європі.

Не відповідають дійсності й заяви росіян про «невдалий наступ». ЗСУ хоч і зазнають певних втрат, але вони значно менші, ніж про них розповідає пропаганда рф. Це підтверджують й аналітики, що верифікують фото і відео, що начебто вказують на «значні» втрати України.

Джерело: https://t.me/spravdi/30346

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