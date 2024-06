російські боти використовують фейкового Тома Круза для олімпійської дезінформації

Дослідники виявили, що одна група дезінформації використовувала фальшиве аудіо, створене штучним інтелектом, щоб створити враження, ніби актор Том Круз розповідав відео під назвою «Olympus Has Fallen» , створене за зразком бойовика 2013 року «Olympus Has Fallen» . Відео, яке поширилося восени 2023 року, представлялося як документальний фільм Netflix Inc. , зокрема з використанням фірмового вступу Netflix, який компанія використовує у всіх своїх потокових відео.

Відео також включало фальсифіковані підтвердження від відомих ЗМІ, зокрема New York Times і BBC.

Насправді кампанія впливу була роботою проросійської пропагандистської групи, яку Microsoft називає Storm-1679, заявили в компанії. Відео є одним із прикладів стрімко зростаючої групи

підозрюваних російських операторів, які зараз працюють над очорненням іміджу Олімпіади та Франції, країни-господарки Ігор, після того, як Міжнародний олімпійський комітет заборонив російським спортсменам змагатися під прапором країни.

Згідно зі звітом, мета афілійованих з росією груп полягає в тому, щоб утримати людей від відвідування ігор. Дослідники Microsoft заявили, що вони очікують, що активність активізується перед липневим стартом, коли російські групи додадуть додаткові мови та використають генеративний штучний інтелект для розширення свого охоплення.

Організатори МОК і Париж-2024 не відразу відповіли на запит про коментар. Представник кремля не відразу відповів на запит про коментар.

Дослідники встановили, що проросійські групи також видавали себе за France24, французьке ЗМІ, у відео, яке неправдиво стверджувало, що 24% покупців олімпійських квитків вимагали повернення коштів через побоювання тероризму в Парижі. Останніми роками Париж переслідує тероризм, включаючи вбивство у 2023 році та атаки «Ісламської держави» у 2015 році, під час яких загинули 130 людей і сотні отримали поранення.

У травні президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив про безпеку через війни в Україні та на Близькому Сході, додавши, що МОК «повно впевнений» у здатності Франції забезпечити безпеку Ігор. Влада запроваджує спеціальні антитерористичні заходи , запроваджуючи посилені перевірки та скорочуючи кількість глядачів, яким дозволено дивитися церемонію відкриття вздовж річки Сени.

Поширення такої дезінформації відбувається на тлі дедалі більшої уваги до російської пропаганди в Європі, де офіційні особи Європейського Союзу заперечують те, як пропагандистські групи використовують додаток для обміну повідомленнями Telegram для трансляції своїх повідомлень.

Такі публікації зазвичай не привертають уваги в соціальних мережах. Питання, наскільки такі операції з дезінформації впливають на сприйняття громадськості, залишається відкритим. Натомість представники національної безпеки та інтернет-дослідники вказали на пропагандистські зусилля як на показники геополітичних інтересів країни.

Фальсифіковані місцеві новини зараз є основною метою цифрових оперативників. За даними кіберфірми Recorded Future Inc, одна кампанія з дезінформації, відома як Doppelganger, нещодавно представила себе як німецькі медіа, щоб розпалити антиімміграційні настрої в цій країні та намагалася підірвати підтримку України через англомовні дописи . Корпорація Майкрософт виявила, що Doppelganger також представлявся як джерело під назвою Reliable News Network, щоб попередити про можливе насильство на Олімпіаді.

російські хакери були причетні до атаки на Зимові Олімпійські ігри 2018 року в Південній Кореї та злому 2016 року на Всесвітнє антидопінгове агентство, яке оприлюднило особисту медичну інформацію кількох спортсменів.

