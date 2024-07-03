російські підводні човни класу "Kilo" провели дві операції в Ірландському морі з початку повномасштабної війни в Україні

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-01/russia-twice-sent-kilo-attack-submarine-toward-the-irish-sea)

Про появу російських підводних човнів поруч з Великою Британією та Ірландією повідомляли і раніше, але тоді не було відомо, куди саме вони рухалися.

Вперше один із підводних човнів помітили поблизу Ірландського моря близько 18 місяців тому, а другий зовсім нещодавно.

Поява російських підводних човнів у зоні відповідальності Великої Британії та Ірландії може бути спробою виявити слабкі місця в обороні та залякати Лондон у відповідь на його підтримку України, пише Bloomberg.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/46284

Новости портала «Весь Харьков»