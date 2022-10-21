Російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції — Зеленський у зверненні до Європейської ради

Якщо, за словами президента, терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати.

● Теракт може залишити Запорізьку АЕС без води для охолодження – вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища.

● Руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою.

● За інформацією, якою володіє Україна, Росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської станції – там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію.

● Потрібна міжнародна спостережна місія на Каховську ГЕС. Потрібно повернути туди український персонал і забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби.

Джерело: (https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3597611-zelenskij-zvernuvsa-do-evropejskoi-radi-rosijskij-teror-mae-prograti.html).

Новости портала «Весь Харьков»