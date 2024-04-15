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Російські війська отримали завдання захопити Часів Яр до 9 травня, - Сирський

Російські війська отримали завдання захопити Часів Яр до 9 травня, - Сирський

Ворог зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас, оволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації, - додав головнокомандувач ЗСУ

Окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону «Новий», але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії.

- З метою адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/52003

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