россия: конец большой геополитики

События «суточной войны» или в интерпретации азербайджанской стороны «антитеррористических мероприятий локального характера» фактически поставили точку в бесславной истории т.н. «Нагорно-Карабахской Республики». Данное никем непризнание образование просуществовало с 1991 года, как попытка кремля с помощью карабахского клана подорвать территориальную целостность Азербайджана и остановить развитие страны путем военной подпитки очага сепаратизма, потерпела полный провал. Москва и ее марионетки разгромлены, соответсвенно Азербайджан диктует свои условия.

Согласно достигнутым между Баку и главарями НКР договоренностям в обмен на прекращение огня со стороны ВС Азербайджана произойдет полное разоружение военизированных формирований карабахцев и вывод тяжелой техники с территории анклава. 21 сентября в городе Евлах произойдет обсуждение вопросов реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках азербайджанской конституции. Армения заявляет об отсутствии ее военных на территории Карабаха, иными словами полностью устранилась от данной проблемы, признав неконструктивность курса на дальнейшую конфронтацию с Азербайджаном и Турцией.

В ближайшие часы ские флаги будут подняты над всеми населенными пунктами Карабаха. Для президента Ильхама Алиева это невероятный военно-политический успех. Сбылась мечта его народа о территориальной целостности. При этом возврат контроля над территорией произошел по хорватскому сценарию, когда ВС Хорватии за три дня ликвидировали самопровозглашенную Сербскую Краину.

Если говорить об Армении, то для страны в текущих условиях инвестирование финансовых, экономических и людских ресурсов в карабахскую черную дыру смерти подобно. Но страну могут ожидать потрясения из-за попыток карабахцев захватить власть в Ереване. Так, текущая протестная активность в Армении сопряжена с призывами, которые можно охарактеризовать, как попытку Москвы руками Теваняна и блока «Мать Армения» свергнуть правительство Пашиняна. Все это ГРУ прикрывает провокациями возле посольства рф, носящими декоративный характер.

Хотя кремлевские прихвостни хотят вывернуть кризис, как ситуацию в которой рф выиграла, ведь не влезла в новую войну в Карабахе, но Армению Москва окончательно предательски потеряла. Здесь очевидный приговор всем структурам ОДКБ, которые не способны предоставить даже минимальную помощь странам-участникам, а потому Армения почти однозначно выйдет из мертвой российской организации. Это мощнейший негативный сигнал для Беларуси и Казахстана, которые видят сколь слаба россия. Война против Украины ставит жирный крест на региональных геополитических амбициях Путина. Он ранее критиковал Ельцина за его внешнеполитическую слабость, однако именно путинское правление характеризуется полным крахом российского влияния даже в ближайшем окружении. Война против Украины засвидетельствовала слабость всей машины власти имени Путина. россия не способна вести даже одну войну…

Критическое значение урок Карабаха имеет не только для ОДКБ, но и для ущербных «самопровозглашенных республик» в Молдове, Грузии и в Украине. Сдав с потрохами главарей НКР, Москва утратила лояльность в руководстве аналогичных злокачественных образований. Подобная картина раскрывает серьезность проблем в российской управленческой среде, и неизвестно что станет той соломинкой, которая сломает спину верблюду.

Ситуацией очень активно пользуется Турция, которая практически на 100% реализовала свои амбиции в регионе. Фактически задача консолидации тюркского мира под управлением Анкары близится к полной реализации, а это означает полную зависимость россии от турков в вопросе выхода на страны Глобального Юга через азербайджанский коридор. Для Москвы ситуация патовая, ведь теперь она не только вассал Китая, но и зависима от турецкого настроения. Так выглядит вылет из высшей лиги геополитики.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/849

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