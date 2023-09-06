россия после начала полномасштабного вторжения в Украину усилила кампании по дезинформации в мире

Об этом заявил во вторник, 5 сентября, в Берлине эксперт в области контрразведки Бодо Беккер.

"В целом эти действия стали значительно более конфронтационными и агрессивными", - отметил Беккер.

По словам эксперта, российские власти адаптировали содержание и тональность своих кампаний дезинформации к проводимым ими военным действиям против Украины, а также к общественным дебатам в Германии и в мире.

Эксперт подчеркнул, что посредством дезинформации рф пытается повлиять на общественное мнение в других странах. В частности, в Германии рф стремится подорвать доверие население к политикам, госорганам и свободным СМИ, а также дискредитировать и ослабить союзнические отношения страны и общность ценностей в Евросоюзе и НАТО.

По его словам, с этой целью российская пропаганда постоянно затрагивает спорные темы в Германии и превращает их в собственный инструмент.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23101

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