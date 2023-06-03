Россияне в отместку за смерть своего полковника спецназа бомбят сирийские деревни

Российская авиация на этой неделе нанесла несколько мощных ракетно-бомбовых ударов по сирийскому региону Джебель аль-Завия, между Алеппо и долиной аль-Габ. В частности, утром 30 мая атаке с воздуха подверглись деревня Плафуль и расположенные возле нее фермы. Всего там прозвучало четыре мощных взрыва. Строениям причинен значительный ущерб, о пострадавших не сообщается.

Одновременно соседние населенные пункты были обстреляны артиллерией сил Асада и проиранских группировок. Сирийский сайт “Эльдорар” сообщил, что налетам ВВС и обстрелам предшествовал облет российским разведывательным самолетом “Антонов” района Джебель аль-Завия. В Сирии этот район известен как один из центров повстанческого движения.

Сирийская оппозиция заявляет, что удары с земли и воздуха по деревням стали акцией мести за ликвидацию командующего российскими силами специального назначения в САР 49-летнего полковника Олега Печевистого в ночь с 25 на 26 мая. Сообщается, что российский офицер погиб в засаде, устроенной диверсионно-разведывательной группой повстанцев.

Печевистый служил на различных должностях в спецназе военной разведки РФ, участник войн в Чечне и в Грузии. Он стал самым высокопоставленным российским военным, погибшим в Сирии с момента прибытия в эту страну контингента войск РФ в 2016 году.

Украинское издание “Фокус” сообщило, что полковника, прибывшего в САР в конце минувшего года, могли смертельно ранить во время артиллерийского обстрела штаба россиян в Латакии.

На этом фоне поступили сообщения, что на американские базы в Восточной Сирии переброшены установки залпового огня “Хаймарс”, эффективно показавшие себя в войне на Украине. Подчеркивается, что новые установки предназначены для ударов по проиранским группировкам, постоянно подвергающим ракетным обстрелам военные объекты США на сирийской территории.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»