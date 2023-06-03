Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:41
Просмотров: 173

Россияне в отместку за смерть своего полковника спецназа бомбят сирийские деревни

Россияне в отместку за смерть своего полковника спецназа бомбят сирийские деревни

Российская авиация на этой неделе нанесла несколько мощных ракетно-бомбовых ударов по сирийскому региону Джебель аль-Завия, между Алеппо и долиной аль-Габ. В частности, утром 30 мая атаке с воздуха подверглись деревня Плафуль и расположенные возле нее фермы. Всего там прозвучало четыре мощных взрыва. Строениям причинен значительный ущерб, о пострадавших не сообщается.

Одновременно соседние населенные пункты были обстреляны артиллерией сил Асада и проиранских группировок. Сирийский сайт “Эльдорар” сообщил, что налетам ВВС и обстрелам предшествовал облет российским разведывательным самолетом “Антонов” района Джебель аль-Завия. В Сирии этот район известен как один из центров повстанческого движения.

Сирийская оппозиция заявляет, что удары с земли и воздуха по деревням стали акцией мести за ликвидацию командующего российскими силами специального назначения в САР 49-летнего полковника Олега Печевистого в ночь с 25 на 26 мая. Сообщается, что российский офицер погиб в засаде, устроенной диверсионно-разведывательной группой повстанцев.

Печевистый служил на различных должностях в спецназе военной разведки РФ, участник войн в Чечне и в Грузии. Он стал самым высокопоставленным российским военным, погибшим в Сирии с момента прибытия в эту страну контингента войск РФ в 2016 году.

Украинское издание “Фокус” сообщило, что полковника, прибывшего в САР в конце минувшего года, могли смертельно ранить во время артиллерийского обстрела штаба россиян в Латакии.

На этом фоне поступили сообщения, что на американские базы в Восточной Сирии переброшены установки залпового огня “Хаймарс”, эффективно показавшие себя в войне на Украине. Подчеркивается, что новые установки предназначены для ударов по проиранским группировкам, постоянно подвергающим ракетным обстрелам военные объекты США на сирийской территории.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Пригожин держит "денежное яйцо Путина" в Африке
Сегодня 10:08    119
2 червня річниця, яку ніколи не пропускає Луганський прикордонний загін
Сегодня 09:56    102
Прокуратура совместно с полицией расследует факты хищений бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытий в районах столицы
Сегодня 09:43    89
За травень українські військові знищили рекордну кількість артилерії російських окупантів — 490 артсистем
Сегодня 09:30    97
Виноваты Попко и Ратников, но власти хотят уволить Кличко
Сегодня 09:17    143
Росія звинувачує США та Apple у зламі тисяч iPhone
Сегодня 09:04    141
Харківщина. 3 червня
Сегодня 08:48    125
На ТОТ Донеччини спостерігається брак питної води через корупцію у лавах загарбників
Сегодня 08:30    124
Для окупаційних військ росії діти України стали фактично військовим трофеєм
Сегодня 08:19    132
ISW, 2 июня
Сегодня 08:12    120
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 