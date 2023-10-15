Российские пропагандисты распространяют фейк об отмене инвалидности в Украине, якобы для того, чтобы отправить на фронт как можно больше людей — Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Пропагандисты утверждают, что понятие «инвалид» будет изъято из украинского законодательства, чтобы сократить социальные выплаты и отправить на фронт побольше людей. Между тем, министр здравоохранения Ляшко сообщил, что ведомство подготовило законопроект, который изменяет методологию установления инвалидности и предлагает заменить ее оценкой потери функциональности. Однако ни о какой отмене «инвалидности» речь не идет.

Переход от инвалидности к потере функциональности не означает, что льготы и выплаты должны быть отменены. Напротив – для людей с инвалидностью должны создать больше возможностей и услуг: доступ к образованию, переквалификацию, восстановление трудоспособности, больше вспомогательных средств реабилитации.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/25155

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