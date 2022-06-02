Российское государственное телевидение заявило, что «Третья мировая война началась», - Sky News

(https://news.sky.com/story/ukraine-news-live-russia-sets-out-unconditional-priority-of-war-as-putins-forces-enter-severodonetsk-12541713?postid=3964334#liveblog-body)

«Спецоперация» Кремля в Украине подошла к концу и началась «Третья мировая война», - заявила ведущая российского государственного телеканала.

Выступая перед зрителями шоу «Россия-1» Ольга Скабеева предположила, что Россия сейчас столкнулась с ситуацией, когда ей придется «демилитаризовать» НАТО.

«Возможно, пришло время признать, что «спецоперация» России в Украине завершена. В том смысле, что началась настоящая война. Более того, третья мировая война. Мы вынуждены демилитаризовать не только Украину, но и весь НАТО», - сказала она.

Источник: https://t.me/u_now/51448

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