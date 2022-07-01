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Российское невлияние

Российское невлияние

Диктатор негодует: роль страны в международных отношениях резко упала, и Лавров с Нарышкиным не способны как-то повлиять на негативные сценарии, с которыми сталкивается изолированный режим. Вопрос встал ребром на фоне значимых международных событий – саммитов Большой Семёрки и НАТО. Москве тоже нужно было продемонстрировать свои дипломатические мускулы, однако ответ вышел невразумительный, если не сказать, срамной. "Величайший геополитик современности" в ходе первого с момента начала вторжения в Украину турне смог прокатиться лишь в такие медвежьи углы, как Душанбе и Ашхабад.

Визит Путина в Таджикистан вышел сиротским. Никаких документов не подписано, официальная повестка пуста. Все понимают, что таджиков просто прогнули, ведь Рахмон опасается, что его свергнут в процессе трансферта власти к его сыну Рустами Эмомали. Он хотел понять: Россия – с кем? С талибами, или с его режимом? Вот и пошел на очную встречу с токсичным Путиным.

В Туркменистане Путин тоже оказался в состоянии отчуждения. Даже в аэропорту его встречал второстепенный туркменский чиновник. Основной повод визита – участие в саммите каспийской пятерки. Однако никаких крупных инициатив касаемо Каспийского моря озвучено не было. Концепция коридора "Север – Юг" от Питера до Нью-Дели энтузиазма не вызвала, т.к. лидер Казахстана очень охладел к Путину. Меж тем общение с иранцами и азербайджанцами совсем не вдохновило российскую сторону. Ощущалось напряжение, порожденное турецко-российским фактором в Сирии и войной против Украины.

В этом контексте следует отметить, что Москва все же смогла выжать из Асада признание "независимости" квазиреспублик на Донбассе. В свете планов открыть посольство "ДНР" в Москве 12 июля Кремль не готов официально поглотить оккупированные территории, прозябающие в разрухе. Перед ними замаячил приднестровский сценарий существования в виде черной дыры в течение десятилетий. Только здесь "освободили", что называется, до состояния каменного века. К тому же Путину нужны новые точки для иностранных визитов. Вот и будет мотаться в треугольнике "Москва–Донецк–Луганск", если повезёт.

Но вернёмся к оценке работы МИДа. Лавров как раз уехал в Минск, чтобы через три дня после встречи с Путиным передать очередной привет. Чувствуя слабость российской позиции, беларуский диктатор дал Лаврову неслабую оплеуху. В годовщину 30-летия российско-беларуских отношений Лукашенко заговорил о некой такой их конструкции , которой весь мир обзавидуется: "...мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав не то Белоруссии Россию, не то России Белоруссию. Мы достаточно умны, чтобы два независимых государства могли выстроить такую конструкцию наших отношений, что позавидуют в мире и другие". От заявления веет белорусским крипто-колониализмом, ибо Минск снова требует от россиян солидных денежных вливаний в обмен на пародию интеграции. Очередное "достижение" Лаврова как строителя потемкинских деревень фальшивой дружбы.

Ещё один имитатор бурной деятельности – бывший инженер-радиомеханик Нарышкин, стоящий у руля СВР. Потеряв многие позиции и агентурный аппарат в странах ЕС после массовых высылок российских шпионов весной 2022 года, он все больше уходит в темы истории и преданий старины глубокой. Что с реальной работой – большой вопрос. Каким-то нездоровым фетишем главного "сварщика" стала польская тема. Уже третий месяц Нарышкин продвигает бородатый тезис Жириновского про подготовку Польши к "разделу" Украины. По мнению Нарышкина с бревном в глазу, Варшава создаст прокси-государство в Западной Украине и буферную зону из центральных областей. Инфа-сотка, нечего и говорить, главное, чтобы Путин поверил.

Источник: https://t.me/sytosokrata/668

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