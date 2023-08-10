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российскому зерну начали объявлять бойкот после ударов Украины по Новороссийску

российскому зерну начали объявлять бойкот после ударов Украины по Новороссийску

российский экспортеры зерна сталкиваются с нарастающими сложностями при вывозе продукции на мировые рынки на фоне обострения ситуации в Черном море, где военные рф ударили по портам Украины на Дунае, а ВСУ ответили атакой на Новороссийск.

Зерновые трейдеры, морские перевозчики и страховщики все больше опасаются работать с российскими контрагентами и резко повысили для них ставки фрахта, а также плату за страховые услуги, сообщает Reuters со ссылкой на источники в судоходных и торговых компаниях.

Страхование зерновозов, следующих в Новороссийск и Тамань, которые обеспечивают 70% российского зернового экспорта, стоит на десятки тысяч долларов в день дороже, чем для аналогичных судов, идущих в Румынию или Болгарию, утверждают источники агентства.

И до выхода Кремля из зерновой сделки такая страховка требовала уплаты “премии за риск” в размере около 10 тысяч долларов в день. Но после украинских ударов ставки поднялись еще выше, говорят источники Reuters.

По мнению двух собеседников агентства, эскалация в Черном море ударит по объемам российского экспорта, так как судоходные компании уже остерегаются отправлять в российские порты свои корабли, особенно более новые бóльшей грузоподъемности.

После выхода из зерновой сделки россия заявила, что будет считать законной военной целью все следующие в Украину торговые суда. Киев ответил аналогичным предупреждением и нанес удар морскими беспилотниками по кораблям близ Новороссийска.

В прошлом году россия экспортировала рекордные 60 млн тонн зерновых при помощи крупнейших западных трейдеров Cargill, Louis Dreyfus и Viterra. Но все они объявили об уходе с российского рынка с 1 июля.

Джерело: (с) Finanz

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