Розплата за обстріл росіянами «Охматдиту» – незворотня

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

▶️ 8 липня росія вчинила страшний нелюдський злочин, тому високі сподівання українців на покарання – виправдані й доречні.

▶️ Маємо розуміти, що у таких випадках розплата не настає миттєво, однак вона незворотня і наздожене злочинців за будь-яких обставин. Слід набратися терпіння і наближати українську перемогу.

▶️ Українці довели, що вони – єдина родина. Кияни масово відгукнулися на заклик допомогти розбирати завали і рятувати постраждалих дітей, зібрана гуманітарна допомога, лікарні подбали про маленьких пацієнтів, менш ніж за тиждень країна задонатила 300 млн гривень для «Охматдиту».

▶️ Світ морально підтримує Україну. Ми донесли свій біль та отримали необхідні слова співчуття та засудження. Притягнути винних до відповідальності буде можливо, коли вони опиняться в руках правосуддя.

▶️ Поки немає інших варіантів, за злочин проти «Охматдиту» помстяться Сили оборони України. Ми не відповідаємо на варварство варварством, але будемо рішуче знищувати варварів на нашій землі.

Джерело: https://t.me/spravdi/40095

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