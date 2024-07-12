Розплата за обстріл росіянами «Охматдиту» – незворотня
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
▶️ 8 липня росія вчинила страшний нелюдський злочин, тому високі сподівання українців на покарання – виправдані й доречні.
▶️ Маємо розуміти, що у таких випадках розплата не настає миттєво, однак вона незворотня і наздожене злочинців за будь-яких обставин. Слід набратися терпіння і наближати українську перемогу.
▶️ Українці довели, що вони – єдина родина. Кияни масово відгукнулися на заклик допомогти розбирати завали і рятувати постраждалих дітей, зібрана гуманітарна допомога, лікарні подбали про маленьких пацієнтів, менш ніж за тиждень країна задонатила 300 млн гривень для «Охматдиту».
▶️ Світ морально підтримує Україну. Ми донесли свій біль та отримали необхідні слова співчуття та засудження. Притягнути винних до відповідальності буде можливо, коли вони опиняться в руках правосуддя.
▶️ Поки немає інших варіантів, за злочин проти «Охматдиту» помстяться Сили оборони України. Ми не відповідаємо на варварство варварством, але будемо рішуче знищувати варварів на нашій землі.
Джерело: https://t.me/spravdi/40095