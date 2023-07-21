Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:23
Просмотров: 52

руські брешуть, що Україна не може використовувати касетні боєприпаси через підписану нею конвенцію

руські брешуть, що Україна не може використовувати касетні боєприпаси через підписану нею конвенцію

Насправді це не так

Брехня: Україна підписала Конвенцію про використання касетних боєприпасів від 2008 року, тому не може використовувати їх. Таку інформацію поширюють російські Telegram-канали.

Правда: ні Україні, ні росія, ні США не підписували цю Конвенцію, тому можуть використовувати касетні боєприпаси.

При цьому Україна зобовʼязалася не обстрілювати ними російську територію та населені пункти. Самі ж росіяни не соромляться закидати касетними боєприпасами густонаселені райони українських міст.

Усі істерики росіян щодо підсилення українського озброєння – лише спроби дискредитувати ЗСУ та перешкодити постачанню західної зброї.

-----

▶ ️Кладбище российских снарядов в Харькове

руські брешуть, що Україна не може використовувати касетні боєприпаси через підписану нею конвенцію

руські брешуть, що Україна не може використовувати касетні боєприпаси через підписану нею конвенцію

руські брешуть, що Україна не може використовувати касетні боєприпаси через підписану нею конвенцію

Джерело: https://t.me/spravdi/31685

Фото: Константин и Влада Либеровы

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала в Одесі блогера, який був «правою рукою» Стремоусова
Сегодня 08:44    25
Зловживання при закупівлі харчування для ЗСУ: розслідування завершено
Сегодня 08:34    46
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 липня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:09    70
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно
Сегодня 08:05    73
У Львові обмежили фінансування не першочергових видатків із бюджету
Сегодня 08:02    77
Угорщина знову шантажує ЄС
Сегодня 08:00    89
«Прикинь, «200-е», «200-е» сделать, видишь, тут не могут» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:53    96
Перлы русских пропагандистов
Сегодня 07:43    96
Разрядка для большой войны
Сегодня 07:40    113
33 млн грн на создание сериала про владельца ФК «Ингулец» Паворознюка
Сегодня 07:33    106
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 