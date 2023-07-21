руські брешуть, що Україна не може використовувати касетні боєприпаси через підписану нею конвенцію

Насправді це не так

Брехня: Україна підписала Конвенцію про використання касетних боєприпасів від 2008 року, тому не може використовувати їх. Таку інформацію поширюють російські Telegram-канали.

Правда: ні Україні, ні росія, ні США не підписували цю Конвенцію, тому можуть використовувати касетні боєприпаси.

При цьому Україна зобовʼязалася не обстрілювати ними російську територію та населені пункти. Самі ж росіяни не соромляться закидати касетними боєприпасами густонаселені райони українських міст.

Усі істерики росіян щодо підсилення українського озброєння – лише спроби дискредитувати ЗСУ та перешкодити постачанню західної зброї.

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▶ ️Кладбище российских снарядов в Харькове

Джерело: https://t.me/spravdi/31685

Фото: Константин и Влада Либеровы

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