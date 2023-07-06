Русня вночі задіяла 6 ракетоносіїв із загальним залпом 36 ракет: Гуменюк про нічну атаку.

Три з ракетоносіїв надводні, ще три – підводні. Ракети типу "Калібр", випущені з моря, можуть долати значні відстані, тому несуть небезпеку для всієї України.

Цієї ночі була найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова. Є пряме влучання в житловий будинок. Загинули на даний момент 4 особи.

Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, а потім різко змінили курс на Захід.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/115668

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