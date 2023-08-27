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Русская католическая церковь переиначила слова Папы

Русская католическая церковь переиначила слова Папы

В рамках Всеросійської зустрічі католицької молоді у Санкт-Петербурзі Папа Франциск поговорив по відеозв'язку із російськими вірянами.

Офіційний новинний портал Ватикану пише, (https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2023-08/papa-rosijskij-molodi-budte-remisnykamy-myru.html) що Папа закликав росіян "сіяти зерна примирення" та "бути ремісниками миру посеред стількох конфліктів".

Однак на сайті (https://cathmos.ru/vy-sobralis-chtoby-byt-edinoj-czerkovyu-telemost-rossijskoj-molodyozhi-s-papoj-francziskom/) Римо-католицької Архієпархії у Москві звернення Франциска до росіян трохи відрізняється.

"Ви — спадкоємці великої росії Петра I та Катерини II. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви — спадкоємці великої матінки росії. Дякую вам. Дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами", — саме так, згідно з цитатою, Папа завершив цю зустріч.

Джерело: https://t.me/radarbay/14621

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