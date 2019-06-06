Савченко пригрозила Украине мировой войной в случае вступления в ЕС и НАТО

В случае вступления Украины в Евросоюз и НАТО страной навсегда будет потерян Донбасс. Такое открытие сделала в эфире принадлежащего куму президента РФ Виктору Медведчуку телеканала NewsOne нардеп Надежда Савченко.

По ее информации, данный курс государства был закреплен исключительно по воле экс-президента Петра Порошенко посредством давления на Верховную Раду.

«Я не думаю, что это нужно было записывать в конституцию — это бессмысленность, абсолютно неграмотно. Однако про это записали. Надолго ли? Думаю, что нет», — сказала она.

Подозреваемая в госизмене и подготовке террористического акта считает, что «украинцев надо спросить и про Конституцию — какой она должна быть и что она должна нести для украинцев, а не для вступления в Евросоюз и НАТО». При этом об уже проведенных соответствующих социологических исследованиях она не упоминала. Однако напомнила о том, что в ходе предвыборной кампании нынешний президент Владимир Зеленский упоминал о референдуме по вопросу вступления государства в ЕС и Североатлантический альянс, а во время первого визита в Брюссель заявил, что будет поддерживать взятый ранее курс, поскольку «так написано в Конституции».

По оценкам Савченко, за пять лет российской агрессии ситуация на Донбассе зашла настолько далеко, что уже «или третья мировая, или всё-таки мир».

«Если будет внеблоковый статус, то мы склоняемся больше к миру, и нам это сейчас важно. Если же это будет вступление в Евросоюз и НАТО, то у нас не будет Донбасса», — резюмировала она, не упоминая о результатах прежней внеблоковости Украины и механизмах возвращения временно оккупированных территорий в случае ее сохранения.

Источник: sprotyv.info

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