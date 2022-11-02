Сербія відправила свої підрозділи до кордонів з Косово

Балканський конфлікт може знову перерости в збройне протистояння.

Тим часом Німеччина вимагає від Сербії зробити вибір між ЄС та Росією, - пише виданн Welt.

Євросоюз дійшов фактично до ультиматуму президенту Вучичу. Якщо підпишеш угоду про розширення співробітництва з РФ, то не збережеш статус кандидата на вступ до ЄС. Бо тісне співробітництво з московським режимом не узгоджується з очікуваннями про кандидатів, які бажають вступити до ЄС, оскільки вони також мають ухвалити спрямовані проти Росії санкції.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/19438

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