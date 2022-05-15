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Шахраї крадуть дані платіжних карток прикриваючись грошовою допомогою від ООН

Шахраї крадуть дані платіжних карток прикриваючись грошовою допомогою від ООН

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події попереджає про нову шахрайську схему.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

У Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу "ТСН". На сторінці пропонують взяти участь в опитуванні. Для цього потрібно перейти за посиланням та нібито отримати "грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН".

Надалі користувачу буде запропоновано надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. Як результат – дані платіжної картки буде скомпрометовано.

"Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському веб-сайті, негайно заблокуйте платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, або гарячої лінії банку", зазначили там.

Нагадуємо:

У квітні шахраї використовували схожу схему. Тоді видавали себе за телеканал "Україна 24" та використовували тему "грошової допомоги від країн ЄС".

Источник: epravda.com.ua

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