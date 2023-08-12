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Шесть членов Совбеза ООН потребовали от России вернуть захваченные территории Грузии

Шесть членов Совбеза ООН потребовали от России вернуть захваченные территории Грузии

США, Великобритания, Франция, Албания, Япония и Мальта выпустили совместное заявление в связи с 15-й годовщиной вторжения России в Грузию. В этом документе они призвали Москву «вернуть» Южную Осетию и Абхазию Тбилиси, передает Fox News.

Шесть членов Совета безопасности ООН отметили, что вторжение России в Грузию в августе 2008 года «обозначило более агрессивную тенденцию» в политике Кремля по отношению к соседним странам, которая сегодня наблюдается и в Украине.

«Мы осуждаем грубое вторжение России, продолжающееся военное присутствие и осуществление эффективного контроля над Абхазией и Цхинвальским регионом в Южной Осетии, которые являются неотъемлемыми частями Грузии, а также шаги России по аннексии этих регионов», — говорится в заявлении.

Формально эти самопровозглашенные республики не входят в состав России, однако Москва признала их независимость 26 августа 2008 года. Вслед за ней то же самое сделали Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия. В документах ООН Абхазия и Южная Осетия рассматриваются как территории Грузии. Последняя считает эти республики оккупированными Россией.

В заявлении подчеркивается, что шесть стран «решительны» в подтверждении независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии «в ее международно признанных границах».

Члены Собеза осудили «постоянные провокации России, которые идут параллельно с неспровоцированной и неоправданной агрессией против Украины», а именно военные учения на территории Грузии, «бордеризацию» путем возведения заборов из колючей проволоки, незаконные задержания и похищения местного населения, препятствование свободе передвижения.

Кроме того, России вменили «дискриминацию этнических грузин, запрет на обучение на родном языке и умышленное нанесение ущерба грузинскому культурному наследию».

«Мы также подчеркиваем необходимость выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест за военные преступления, совершенные против гражданских лиц, считающихся этническими грузинами, во время российского вторжения в 2008 году и после него», — говорится в заявлении.

В августе 2008 года Россия вела короткую войну с Грузией, предпринявшей неудачную попытку восстановить контроль над Южной Осетией. Затем Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии и разместила там военные базы.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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