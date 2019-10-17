Шевчука не пустили на рабочее место главы Конституционного суда

КСУ не получил решение ОАСК о восстановлении экс-главы в должности

Конституционный суд пока не может допустить Станислава Шевчука, восстановленного Окружным административным судом Киева в должности судьи и главы Конституционного суда, до рабочего места. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

В сообщении говорится, что Шевчук обратился в КСУ с устным требованием допустить его до рабочего места. Он настаивал, что решение ОАСК предполагает его немедленное выполнение.

Однако на сегодняшний день, 16 октября, во время прибытие Шевчука в КСУ, по утверждению КСУ, отсутствует решение ОАСК, заверенное гербовой печатью, а его текста, как сокращенного, так и полного, нет в Едином госреестре судебных решений.

КСУ утверждает, что поданная Шевчуком копия сокращенного решения ОАСК не оформлена должным образом.

В то же время в заявлении сказано, что КСУ приступил к рассмотрению вопроса о восстановлении Шевчука в должности судьи и главы КСУ.

Источник: liga.net

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