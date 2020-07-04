Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

3 липня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найбільша вогнева активність противника спостерігалася на світанку. Зокрема поблизу Новотошківського ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти мм міномети та ручні протитанкові гранатомети. Також заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм агресор використав неподалік Південного, Залізного, Шумів, Оріхового та Хутору Вільний.

На початку доби з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював і наших захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного. Це ж озброєння агресор використав і поблизу Авдіївки, додавши до обстрілів ще й міномети 120-го і 82-го калібру та стрілецьку зброю. Під час обстрілу Авдіївки одна із мін зруйнувала дачний будинок. Від пожежі, що сталася, загорілася й сусідська будівля.

Крім того, на підступах до Кам’янки та Старогнатівки противник застосував по наших оборонних укріпленнях гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Сьогодні на світанку збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь і по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула місцева мешканка Міхова Олена Іванівна, 1940-го року народження. Окупанти в черговий раз відкрито проігнорували Мінські домовленості та вкотре підтвердили – вони прийшли на Донбас вбивати, грабувати і руйнувати, а життя цивільного населення для них нічого не варте.

Загалом, від початку доби, противник випустив у бік наших позицій понад 220 мін і снарядів.

За наявною інформацією сьогодні у лавах Об’єднаних сил втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

2 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 5 населених пунктів: Луганське, Новоолександрівка, Кам’янка, Невельське та Водяне.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

2 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 22 злочини. З них один грабіж, 10 крадіжок та 9 фактів незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 67 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5674 транспортних засоби та 4910 осіб.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду «Станиця Луганська», «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» на контрольовану Об’єднаними силами територію в’їхало 400 осіб. На сторону тимчасово окупованих територій лінію розмежування перетнуло 293 особи.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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