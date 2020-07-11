Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

10 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Ворог знову активно застосовував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил впевнено стримували агресію противника, повністю контролюючи ситуацію на лінії розмежування сторін.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку застосував міномети калібру 120 мм на підступах до Причепилівки. З мінометів такого ж калібру, а також з гранатометів різних систем загарбники відкривали вогонь неподалік Хутору Вільний та Оріхового. Крім того, впродовж дня, окупанти обстріляли наші опорні пункти біля Новотошківського та Новолуганського з 82-х мм мінометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", факти ворожої збройної агресії зафіксовано у передмісті Авдіївки. На цій ділянці лінії фронту противник два рази вів вогонь задіявши автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Також з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Водяного, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу Невельського.

За поточну добу троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів.

Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність та витримку. Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на усі вогневі дії противника, змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму «тиші». Втрати загарбників уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

9 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 122мм, 82-х мм мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 3 населених пунктів: Новолуганське, Причепилівка та Мар’їнка.

За минулу добу внаслідок обстрілів противника втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

9 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 4 крадіжки, 2 шахрайства, та 5 фактів незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 67 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 455 транспортних засобів та 3 947 осіб.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 518 осіб. В зворотному напрямку – 450 осіб. Через КПВВ «Новотроїцькев в обидва напрямки лінію розмежування перетнуло по 5 осіб. КПВВ «Мар’їнка» з вини окупантів не функціонує.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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