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Скандал із забороною госпіталізації чоловіків на Прикарпатті отримав продовження: що сталося

Скандал із забороною госпіталізації чоловіків на Прикарпатті отримав продовження: що сталося

Влада Івано-Франківщини спростувала інформацію про нібито тимчасову заборону на планові шпиталізації військовозобов'язаних чоловіків, якщо ті не матимуть погодження на це від територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Про це йдеться у розʼясненні рішення Ради оборони області, інформує "Галка".

За словами заступника керівника Івано-Франківської ОВА Віталія Ільчишина, такі повідомлення у ЗМІ не відповідають дійсності.

"На Раді оборони області справді розглядалося таке питання, підставою для якого був лист від ТЦК із відповідним запитом. Проте Рада оборони не приймала рішення про заборону на госпіталізацію. Було лише доручено опрацювати та підготувати своє рішення департаменту охорони здоровʼя про заборону або ні", - наголосив він.

Водночас зауважив, що в країні чоловіки, котрим видали бойові повістки і мають рішення військово-лікарських комісій (ВЛК) про придатність до служби, звертаються у медзаклади з минулими хворобами, шукаючи лазівки уникнення служби в армії.

Раніше голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков у соцмережі повідомив, що нібито місцева влада має забезпечити умови, щоб усіх військовозобов'язаних чоловіків регіону направили у територіальні центри комплектування. Зокрема, без згоди ТЦК заборонятиметься шпиталізація.

В Україні дев'ятий рік триває запекла війна з Росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни - завтра вона може прийти до тебе.

Джерело apostrophe.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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