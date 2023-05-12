«Сказали, «до конца войны, либо вы здесь сдохните» - перехоплення ГУР

Військовослужбовець рф розповідає про втрати та перспективи повернутись раніше тільки мертвим:

● «потерь дох*я, конечно…меня чуть два раза не затрёхсотило»;

● «короче одни 200, три - 300, бл*дь, у меня расх*ячило броник, нах*й, разорвало там, нос, нах*й, расх*ярило»;

● «п*здец там, нах*й, фарш полный»;

● окупант розповідає, що в Макіївці лежать тіла загиблих, які ніхто не забирає: просто бросают и всё, оставляют и уходят.

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»