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Смерть операторки Галини Гатчинс: пістолет актора Алека Болдвіна міг бути навмисно модифікований

Смерть операторки Галини Гатчинс: пістолет актора Алека Болдвіна міг бути навмисно модифікований

У США під час зйомок фільму «Іржа» актор Алек Болдвін вистрілив із реквізитної зброї, від чого загинула українська операторка Галина Гатчинс. Прокурори тепер кажуть, що револьвер міг бути модифікований — у нього помістили справжні бойові кулі.

Про це пише Reuters.

Прокурори зробили таке припущення після того, як з Болдвіна зняли кримінальне звинувачення через загибель Гатчинс у 2021 році. За їхніми словами, в револьвері змінений курок — насічки на ньому, які відшліфували, щоб зробити їх менш помітними.

Перевірка пістолета Федеральним бюро розслідувань показала, що він не стріляє, якщо не натиснути на курок, а Болдвін присягається, що не натискав.

Прокурори проведуть випробування й перевірять, чи насправді курок змінили і чи вплинуло це на характеристики вогнепальної зброї. Щодо справжніх куль, які були на майданчику, то прокуратура не розповіла, як вони туди потрапили.

Зараз у справі загибелі Галини Гатчинс обвинувачення висувають лише збройовій експертці Ганні Гутьєррес-Рід, яка відповідала за зброю на знімальному майданчику.

Джерело: babel.ua

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Темы: кіно, США

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