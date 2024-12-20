Смертоносні спецслужби України: Economist про вбивство генерала Кирилова

Служба безпеки України не витрачає часу дарма, - лише 16 грудня вона звинуватила генерала Ігоря Кирилова, який очолював російські сили хімічного, біологічного та радіоактивного захисту, у "масовому використанні" забороненої хімічної зброї в Україні. А днем пізніше він вже був мертвим, пише британський Economist у статті із заголовком про "смертоносних українських розвідників".

Вбивство вже прокоментував Володимир путін. Він назвав його терактом, а також "найтяжчим проколом" спецслужб.

"Це, звичайно, означає, що наші відповідні правоохоронні органи пропускають ці удари. Вони пропустили ці удари. Що тут можна сказати, потрібно просто вдосконалювати цю роботу і не допускати таких найтяжчих для нас проколів", – сказав президент росії 19 грудня.

Видання перераховує вже відомі подробиці смерті генерала та його помічника-водія: лише 300 грамів вибухівки, закладеної в електричний самокат та напад поблизу житлового будинку, поки генерал та його помічник йшли до машини.

Але водночас Economist згадує і про те, що українські офіційні органи звинувачували генерала Кирилова у 4800 випадках застосування забороненої хімічної зброї проти українських військових за час від війни.

За цими ж повідомленнями, понад 2000 вояків були госпіталізовані, троє померли.

Раніше цього року Британія застосувала санкції проти цього російського генерала за його "патронаж" над використанням заборонених хімічних речовин та поширення дезінформації.

Саме Кирилов регулярно з'являвся на російському телебаченні, розповідаючи про розробку Україною хімічної та біологічної зброї та американські біолабораторії в Україні.

Хоча убивство генерала Кирилова може бути найбільш зухвалою операцією українських спецслужб, вона далеко не єдина, нагадує Economist. Перед цим їхньою ціллю став Михайло Шацький, застрелений минулого тижня інженер, який стоїть за модернізацією російських ракет, якими росія б'є по Україні.

До цього українські спецслужби "ліквідували" десятки російських високопоставлених військових, чиновників, колаборантів та пропагандистів.

Economist нагадує, що за цими замахами та вбивствами стоять два підрозділи безпекових служб в Україні – департамент контррозвідки СБУ на чолі із Олександром Покладом та ГУР на чолі із Кирилом Будановим.

Але, пише британське видання, попри конкуренцію між ними вбивство Кирилова "показує, що українські спецслужби залишаються смертоносними", і можуть досягати своїх цілей навіть в москві.

Economist також припускає, що відповідь москви не забариться. І вона буде такою ж, як притаманна росіянам від початку вторгнення, - це будуть удари по українських цивільних.

Тріумф спецслужб, який не змінить хід війни

Водночас американське видання New York Times подає трохи інший погляд на вбивство російського генерала.

Українські сили продовжують втрачати території на полі бою. І вбивство генерала у москві ніяк не покращить результати ЗСУ, пише NYT з посиланням на оцінки західних чиновників та аналітиків.

"Зухвале вбивство російського генерала в москві цього тижня стало тріумфом українських спецслужб, показовим прикладом того, що може дати десяток років інвестицій у розвиток навичок, технологій та винахідливість, потрібні для успішної діяльності за лінією фронту на території ворога під час війни, - пише NYT. – Але це був обмежений тріумф".

Так, смерть 54-річного генерала посіяла страх серед російської політичної та військової еліти та розлютила кремль, кажуть оглядачі. Але це ніяк не покращить позиції України на полі бою, де українці поступово продовжують здавати території.

На думку співрозмовників американського видання, від початку вторгнення ситуація на фронті не виглядала настільки ж безнадійною, особливо коли росіяни наблизилися до передмість Покровська – важливого логістичного хабу і воріт до інших міст Донеччини – Краматорська та Слов'янська.

Але саме з огляду на важку ситуацію на фронті, таргетовані вбивства, саботаж та інші спеціальні операції можуть бути корисним інструментом в арсеналі українців, тим більше, що вони роками вдосконалювали навички, потрібні для цього.

Для Валентина Наливайченка, пише NYT, вбивство Кирилова стало кульмінацією зусиль, які СБУ почало під його керівництвом у 2014 році. Саме тоді він разом із генералом Валерієм Кондратюком створили департамент контррозвідки СБУ, бійці якого пройшли відмінний вишкіл у ЦРУ для операцій в тилу ворога.

"Ми вклали у це багато ресурсів та часу. Я радий, що це працює і що всі ці зусилля почали приносити результати", - цитує NYT Наливайченка.

Американське видання також згадує і про обіцянку москви помститися за Кирилова, цитуючи Дмитра Медведєва, який заявив про "розплату, якої не уникнути" для військового та політичного керівництва України.

Валентин Наливайченко закликає їх бути дуже пильними. Але водночас зазначає, що російські спецслужби проявляють менше здібностей у здійсненні спеціальних операцій на території України порівняно з тим, що було в минулому.

В кожному разі, пише NYT, росіяни і раніше погрожували відплатою, але поки що їм не вдавалося діяти так само результативно, як українцям.

Втім, росіяни можуть просто використовувати свою розвідку та агентурну мережу не для замахів чи підривної діяльності, а для визначення цілей для ракетних ударів, цитує NYT колишнього співробітника ЦРУ Ральфа Гоффа, який досі часто навідується в Україну.

Для українців, каже він, напади, подібні до вбивства Кирилова, це "стратегія необхідності, бо це все, що вони мають".

Але це все одно не дає відповіді на запитання про вплив таких операцій на результат війни. Американські представники неодноразово заявляли, що це може дати короткострокову сатисфакцію, але, врешті, є провокативним та контрпродуктивним витрачанням обмежених ресурсів.

Українці бачать в таких операціях можливість змусити російські політичні еліти натиснути на путіна, щоб він пішов на мирну угоду, пояснює Гофф. Але, на думку колишнього працівника ЦРУ, ефект може бути протилежним до бажаного, - росіяни так розлютяться, що відмовляться від будь-яких переговорів.

Адміністрація Байдена намагалася використати залежність України від американської допомоги для того, щоб обмежити такі операції.

Але якщо адміністрація Трампа суттєво скоротить допомогу США, руки українських спецслужб будуть повністю розв'язані, - в таких операціях вбачатимуть один із небагатьох способів, яким українці можуть продовжувати завдавати відчутних втрат росії.

Втім, навіть у самій Україні є різні думки щодо того, наскільки мудрим є проведення спецоперацій в росії.

NYT цитує неназваного офіцера українських спецслужб, який каже, що вони мають "нульовий" стратегічний і тактичний ефект. росіяни знайдуть заміну загиблому генералу, а під час обговорення мирних угод росія наполягатиме не лише на припиненні військових операцій, але й тих, під час яких гинуть російські генерали.

Джерело: bbc.com

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