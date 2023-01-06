Справи біженців. Огляд

▶️ Українцям у Франції видаватимуть картки з грошима на перший час: деталі

Для українських біженців у Франції готують нововведення – новоприбулим видаватимуть спеціальні банківські картки із коштами.

Ці гроші українці зможуть витрачати на перші потреби, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ibsintelligence.com.

Повідомляється, що французький стартап банківських послуг Welcome.Place уклав угоду з фінськими PayTechs Enfuce та Epassi, а також із платіжним гігантом Visa, щоб запустити картки для українських біженців, які прибувають до Франції.

У рамках "Привітального пакету" біженці отримають картку Visa, на яку попередньо будуть нараховані кошти для полегшення витрат на низку товарів та послуг протягом перших тижнів перебування у Франції.

Програма зможе віддалено встановлювати повний контроль над витратами по кожній карті, включаючи те, де і як її можна використовувати, з повним відстеженням та моніторингом того, як витрачаються гроші.

Після завершення пілотного проекту буде підписано більший контракт, щоб розширити карткову програму для більшої кількості біженців.

"Прискорення доступу до основної грошової системи покращує перспективи відновлення життя в нових умовах, і тому Visa пишається тим, що працює з Enfuce над створенням програми Welcome.Place для тих, хто постраждав від вимушеного переселення", – сказала представник компанії Visa Кетрін Браун.

З початку війни до Франції прибуло близько 120 тисяч наших співгромадян.

Джерело: rbc.ua

▶️ Телефонують і запитують про біженців: у Польщі попередили про нову підступність росіян

У жителів Польщі запитують про згоду прийняти біженців з України.

Полякам почали надходити дзвінки нібито з Головного управління статистики країни із запитаннями про згоду на додаткове розміщення у себе в помешканні біженців із України. Це фейкове опитування і провокація заявляють у Варшаві.

Про це попередив уповноважений уряду щодо безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін.

"Попередження про дезінформацію. Виявляються спроби розпалювання суспільних настроїв та ворожого ставлення до українців. Поширюється брехня про телефонні дзвінки з Головного управління статистики, метою якого є опитування щодо розміщення біженці", - йдеться в повідомленні.

Станіслав Жарін також наголосив, що РФ продовжує інформаційну діяльність проти Польщі та намагається своїми фейками послабити відчуття безпеки суспільств у Польщі, Україні та на Заході.

"Російський апарат впливу продовжує намагатися завдавати шкоди відносинам PL-UA. росія постійно намагається сформувати у поляків переконання, що допомогу Україні потрібно припинити. Для цього росія постійно паплюжить українців (біженців) і владу України", - написав він.

Те, що це фейкове опитування і провокація, підтвердили також в ГУ статистики Польщі.

"Головне управління статистики не проводить жодних опитувань, у яких ставилося б питання про згоду на поселення когось у квартири, де проживають наші респонденти", - наголосили в ГУ статистики Польщі.

Джерело: tsn.ua

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