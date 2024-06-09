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Спроба росії створити буферну зону вздовж кордону зайшла в глухий кут, не досягнувши мети, — Bloomberg

Спроба росії створити буферну зону вздовж кордону зайшла в глухий кут, не досягнувши мети, — Bloomberg

Спроба росії відкрити новий фронт у Харківській області, схоже, зайшла в глухий кут, не досягнувши мети зі створення буферної зони вздовж кордону, — Bloomberg.

Україна завдає дуже великих втрат російським військам у боях навколо Вовчанська.

Стратегія рф щодо виснаження сил України «дуже дорога та кривава для самої російської армії». Це може призвести до надмірного виснаження російських сил, що, у свою чергу, дасть українцям шанс на контратаку.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/55219

Новости портала «Весь Харьков»

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