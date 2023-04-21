Среди российских пропагандонов паника: неизвестный отправляет посылки с гипсовыми бюстами, такими же, как и статуэтка со взрывчаткой, которую получил Татарский

Пропагандист Константин Сивков рассказал, что 17 апреля ему пришла посылка с гипсовым бюстом маршала Жукова. Бюст был позолоченный, так же, как и та статуэтка, которую получил Татарский. Перепуганный Сивков обратился в полицию, заявив, что получил посылку от Службы безопасности Украины.

Также выяснилось, что пять одинаковых бюстов были заказаны 12 апреля в мастерской в Ульяновске, через социальную сеть ВКонтакте, пользователем с именем «Саньо Белозеров». Бюсты для Константина Исаева, Константина Сивкова, Владислава Шуригина, Михаила Терещенко и Тимофея Сергейцева были оплачены с карты некоего Кирилла Небогатова.

Джерело: https://t.me/u_now/94130

Новости портала «Весь Харьков»