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США: Іран випробував ракету середньої дальності

США: Іран випробував ракету середньої дальності

Влада Ірану провела тестовий запуск ракети середньої дальності моделі «Шахаб-3», повідомили неназвані американські чиновники телеканалові Fox News.

За повідомленням, запуск відбувся 24 липня, ракета пролетіла майже тисячу кілометрів із південної частини країни у визначене місце недалеко від Тегерана і не залишала межі Ірану.

Чиновник заявив, що, ймовірно, Тегеран робив тестовий запуск для того, щоб «поліпшити точність ракети».

Іранська влада ситуацію наразі не коментувала.

За повідомленням американського телеканалу, наразі незрозуміло, чи порушував запуск ракети запроваджені проти Ірану санкції.

Раніше Вашингтон і його союзники стверджували, що запуски ракети «Шахаб-3» порушують санкції, водночас союзник Ірану, Росія, сказала, що ні.

Напруженість у відносинах між Тегераном і Вашингтоном зростає з кінця минулого року, після того, як США в односторонньому порядку вийшли з так званої «ядерної угоди». Слідом за цим Вашингтон відновив дію деяких санкцій проти Ірану. У червні іранська влада заявила, що відмовляється у зв’язку з цим виконувати частину зобов’язань за угодою.

Після цього загострилася ситуація біля берегів Ірану. США і Саудівська Аравія звинуватили Тегеран в атаках на судна в Оманській і Перській затоках.

19 липня іранські військові затримали в Ормузькій протоці танкер Великої Британії.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: иран, США

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