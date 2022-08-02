США з безпілотника ліквідували верховного лідера Аль-Каїди

Президент США Джо Байден объявил об убийстве в Афганистане лидера запрещенной в России исламистской группировки "Аль-Каида" Аймана Завахири.

"Правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет. Мы никогда не отступаем", - сказал Байден в телеобращении.

По его словам, местонахождение Завахири стало известно американским спецслужбам ранее в этом году.

"Он оставил за собой след убийств и насилия в отношении американских граждан, американских военнослужащих, американских дипломатов и американских интересов", - добавил Байден.

На специальном брифинге представительница Белого дома рассказала, что высокоточный удар был нанесен в минувшее воскресенье по дому в афганской столице, в котором Завахири скрывался последнее время.

"В течение нескольких месяцев наша уверенность в том, что Завахири находится в этом месте в Кабуле, росла. В течение продолжительного времени мы замечали Завахири на балконе, где в конечном итоге по нему и был нанесен удар", - сказала она.

По ее словам, две ракеты Hellfire были выпущены с беспилотника. В результате удара не пострадали ни родственники Завахири, которые находились в доме, ни мирные жители вокруг.

Спецоперация против Завахири стала первым ударом американцев по "Аль-Каиде" в Афганистане с момента вывода американских войск в августе прошлого года.

Завахири был признан организатором нападений на США 11 сентября 2001 года и с тех пор находился в бегах.

Он возглавил "Аль-Каиду" после того, как Усама бин Ладен был убит в Пакистане в 2011 году - также в результате американской спецоперации.

США назначили награду за информацию о местонахождени Завахири в размере 25 млн долларов.

Реакция "Талибана"

Представитель движения "Талибан" назвал операцию США нарушением международных принципов.

"Такие действия являются повторением неудачного опыта последних 20 лет и противоречат интересам США, Афганистана и всего региона", - сказал он.

Остается неясным, предоставили ли талибы убежище Завахири после захвата ими власти в Афганистане в августе 2021 года.

В Белом доме заявили, что высшие должностные лица "Талибана" знали о том, что лидер "Аль-Каиды" скрывается в Кабуле.

Представитель администрации сказал журналистам, что присутствие Завахири в афганской столице было явным нарушением соглашения 2020 года, в котором талибы обещали не допустить превращения Афганистана в убежище для международного терроризма.

"Мы ожидаем, что они будут соблюдать условия соглашения, подписанного в Дохе. И присутствие Завахири в центре Кабула было явным нарушением этих условий, - сказал он. - Мы будем продолжать призывать талибов к ответственности".

В своем обращении Джо Байден сказал, что американские спецслужбы не предупреждали представителей "Талибана" о готовящейся операции, но в то же время США надеются на дальнейшее сотрудничество с новыми властями Афганистана.

Джерело: bbc.com

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