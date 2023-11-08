Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 89

Студенти вимагають покарання Фаріон

Студенти вимагають покарання Фаріон

Студенти вимагають покарання Фаріон

У Львівській політехніці, де викладає Ірина Фаріон, вивісили листівки із закликом звільнити її після образ на адресу російськомовних бійців ЗСУ:

"Чому в політехніці досі працюють ті, хто паплюжить українських воїнів? Фаріон - геть із політехніки. Чому керівництво університету мовчить, коли викладач топче гідність наших героїв? Чому керівництво університету мовчить, коли викладач говорить "За справу" щодо зруйнованого Маріуполя? Чому керівництво університету мовчить, коли викладач закликає до насильства? Чому?"

Раніше омбудсмен написав заяву на Фаріон до Нацполіції та СБУ. Також її заблокували у Facebook.

Во Львовской политехнике заявили, что они не несут ответственности за высказывания работников вне университета

«Безусловно, каждый воин, защищающий нашу землю и наш народ, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает высочайшего уважения и признательности. И это ― незыблемая позиция нашего университета. Однако Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета», – говорится в сообщении.

Студенти вимагають покарання Фаріон

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/18126

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

8 листопада 1887 року народився Сотник Легіону Українських січових стрільців Дмитро Вітовський
Сегодня 11:11    7
Как изменились действия рф в Италии со сменой посла заболотья?
Сегодня 10:53    38
росії не вдасться уникнути фінансової відповідальності за збитки, завдані Україні
Сегодня 10:40    53
В Украине открыли Центр противоминной деятельности
Сегодня 10:28    48
Міністри G7 узгоджуватимуть позицію щодо Сектора Гази
Сегодня 10:15    53
Блокада кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі, — оглядач ZN. UA Володимир Кравченко
Сегодня 10:02    58
Поки Україна засуджує комунізм, росія його виправдовує та прославляє
Сегодня 09:38    120
В Украине откроют новый лагерь для российских военнопленных
Сегодня 09:26    97
СБУ перевіряє два храми УПЦ (МП) на Закарпатті, у яких пропагували «рускій мір»
Сегодня 09:15    96
Компанії, пов’язані із російським олігархом Фрідманом, потрапили під санкції РНБО.
Сегодня 09:05    101
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 