Студенти вимагають покарання Фаріон

У Львівській політехніці, де викладає Ірина Фаріон, вивісили листівки із закликом звільнити її після образ на адресу російськомовних бійців ЗСУ:

"Чому в політехніці досі працюють ті, хто паплюжить українських воїнів? Фаріон - геть із політехніки. Чому керівництво університету мовчить, коли викладач топче гідність наших героїв? Чому керівництво університету мовчить, коли викладач говорить "За справу" щодо зруйнованого Маріуполя? Чому керівництво університету мовчить, коли викладач закликає до насильства? Чому?"

Раніше омбудсмен написав заяву на Фаріон до Нацполіції та СБУ. Також її заблокували у Facebook.

Во Львовской политехнике заявили, что они не несут ответственности за высказывания работников вне университета

«Безусловно, каждый воин, защищающий нашу землю и наш народ, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает высочайшего уважения и признательности. И это ― незыблемая позиция нашего университета. Однако Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета», – говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/18126

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