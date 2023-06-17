Судді ліквідованного ОАСК продовжують отримувати зарплату

З моменту ліквідації клоаки під назвою Окружний адмінсуд Києва минуло пів року. Але судді ОАСК продовжують отримувати зарплату за наш з вами рахунок.

Лише з грудня по травень ми з вами оплатили нічогонеробство суддів ліквідованого суду на 40,97 млн грн.

До кінця літа сума виплачених грошей Вовку і ко може перевалити за 50 млн (!) грн.

Зокрема, суддя Вовк з 1 грудня по 31 травня отримав майже 1,2 млн грн.

Що з цим паскудством робити та скільки ще ми будемо платити суддям ліквідованого суду - в колонці Каті Бутко з Автомайдану: https://blogs.pravda.com.ua/authors/butko/648c24015efd6/

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2365

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