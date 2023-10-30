Сын соучредителя ХАМАСа: мы не хотим создания палестинского государства

Мосаб Хасан Юсеф, сын одного из лидеров ХАМАСа Хасана Юсефа, заявил, что «убийство израильтян, народа, обремененного травмами Холокоста, открыло врата ада для палестинского народа». Он подчеркнул, что этими действиями ХАМАС продемонстрировал готовность приносить в жертву палестинских детей и мирных жителей.

По мнению Мосаба, что после свержения ХАМАСа жители сектора Газа «не только будут праздновать, но и поблагодарят Израиль за это».

«Хватит кровопролития. Мы не хотим палестинского государства. Палестинским детям нужно образование, безопасность, жизнь, а не еще один коррумпированный арабский режим», - подытожил Мосаб (британская телепрограмма Piers Morgan Uncensored).

Джерело: @LaraLar93023545

Новости портала «Весь Харьков»