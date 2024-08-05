The Telegraph: британські інженери атомних підводних човнів використовують програмне забезпечення, розроблене в росії та Білорусі

За даними видання, програмне забезпечення мали створити співробітники з Великої Британії, які мають допуск до державної таємниці, але роботу частково передали на аутсорсинг розробникам із Сибіру та Мінська.

Наразі існують побоювання, що код, який створили російські та білоруські розробники, може бути використаний для розкриття місцезнаходження британських підводних човнів.

The Telegraph пише, що компанія, яка залучила до роботи фахівців із рф та Білорусі, намагалася це приховати. Наприклад, один зі співробітників пропонував замість справжніх імен білоруських розробників використовувати імена загиблих людей з Великої Британії.

Британське Міноборони розглядає порушення безпеки як серйозну загрозу обороні Великої Британії, тож наразі розпочато розслідування.

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Напомним (29 мар. 2021г.): сравнительно недавно немецкие подлодки оснащались приборами и софтом компании, работающей на армию россии – Bild

Подводные лодки и боевые корабли ВМС Германии при канцлере Герхарде Шредере (1998–2005) оснастили навигационным оборудованием российской компании Transas, что можно использовать для кибератак на подводный флот страны – "вплоть до полной потери функциональности" боевых кораблей. Об этом пишет Bild am Sonntag.

По данным издания, российское оборудование и программное обеспечение для него установлено в 2005 году "на 100 кораблей" Германии.

Bild, ссылаясь на экспертные оценки, пишет: "Шифрование данных в этих системах не соответствует военному стандарту". Анонимный офицер ВМС ФРГ заявил изданию, что "конечно, мы обеспокоены тем, что наши данные может перехватить иностранная разведка".

При действующем канцлере Ангеле Меркель фирму из Санкт-Петербурга убрали из поставщиков, но позднее правительство приняло решение в пользу Transas и, по информации газеты, дало добро на установку системы Navi Sailor 4100 на подлодках U-35 (в эксплуатации с 2015 года) и U-36 (с 2016-го).

СПРАВКА. Transas основана в 1990-м, работает в гражданском и военном секторах. Оснащает российский флот боевыми тренажерами. В свое время начальник Генштаба рф Николай Макаров отметил компанию наградой. В 2018-м фирму купила финская компания Wartsila, однако сегмент разработок для армии остался под контролем рф. Бывшие инженеры Transas разрабатывают сейчас боевые дроны для армии рф.

В ответ на запрос Bild "можете ли вы гарантировать, что системы Transas не представляют угрозы для наших подлодок" в Минобороны ФРГ ответили, что "правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности в этой сфере".

Экс-канцлер Шредер сейчас является главой совета директоров Роснефти и фактически работает лоббистом российского Газпрома в Европе. Ранее он заявлял, что санкции против рф "бессмысленны", потому что "ни один российский президент не вернет Крым Украине", и оскорбил посла Украины. Посол ответил, а затем и МИД.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/47179, liga.net

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