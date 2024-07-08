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Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 1 по 7 липня.

▶️ «Генератори не продаються і заброньовані на потреби ТЦК та СП». В офіційному магазині «Керхер» у Кам'янці-Подільському немає таких попереджень, пропагандисти поширили фотопідробку.

▶️ «Україна нарощує кількість спецпризначенців на кордоні з білоруссю». Активність Сил оборони – це заходи з посилення безпеки північного кордону України.

▶️ «У підручниках з історії України є розділ про визволення Львівщини Гітлером». У фейковій новині наведена сторінка з «підручника», матеріал якої не відповідає структурі навчальної програми з історії України, або навіть локальному курсу з історії Львова.

▶️ «У москви немає звички втручатися у вибори в інших країнах». Іноземні втручання москви у виборчі кампанії в державах вільного світу фіксувалися неодноразово.

▶️ «Через активізацію з боку ЗСУ армії росії та білорусі приведені у високу боєготовність». Нелегітимний диктатор лукашенко разом зі своїми поплічниками продовжує нагнітати істерію довкола нібито «накопичення українських військ у прикордонні з рб».

Джерело: https://t.me/spravdi/39958

Новости портала «Весь Харьков»

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