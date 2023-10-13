Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Ще 8 жовтня скабеєва у програмі «60 хвилин» висміяла Ізраїль і натякнула на те, чому, на її думку, ЦАХАЛ проґавив атаку ХАМАСу. У відповідному відео пропагандистка показала ізраїльських жінок-військовослужбовців, які під час відпочинку танцюють під музику.

А вже наступного дня неурядова ізраїльська організація Terror Alarm опублікувала пост на адресу скабеєвої:

- росія відкрито висміює жінок-солдатів ЦАХАЛу, викрадених ХАМАСом. Ізраїльтяни цього ніколи не забудуть. Після того, як ми розберемося з ХАМАСом та Газою, москва поплатиться за те, що вона є світовою столицею антисемітизму. Це кровна обіцянка. Головна пропагандистка путіна ольга скабеєва також є законною мішенню.

Досвід у виявленні та знешкодженні злочинців Ізраїль, як відомо, має дуже багатий. Тому скабеєвій тепер дійсно є чого і кого боятися.

Джерело: https://t.me/spravdi/33980

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