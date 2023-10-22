Третья мировая война началась в 2008 году, когда рф напала на Грузию - Данілов

Третья мировая уже началась, а Украина могла бы вернуть свои территории быстрее, если бы Грузия и Молдова начали освобождать свои, – секретарь СНБО Алексей Данилов

«Третья мировая война началась в 2008 году, когда рф напала на Грузию и забрала часть территории. Затем была ситуация февраля 2014 года. Просто война находилась в «прохладном» состоянии, а сейчас перешла в активную стадию. В горячую фазу она перешла 24 февраля 2022 года. То, что сейчас происходит на территории Израиля, на территории других стран – это уже последствия.

Я уверен, что это не последняя война, которые мы будем в ближайшее время с вами наблюдать. Мир пришел в большое движение... и очень многое будет сейчас зависеть от того, как быстро можно будет ставить точку в этом вопросе, чтобы она, не дай Бог, не расползлась по всему миру», - сказал (https://www.unian.ua/world/danilov-skazav-koli-naspravdi-pochalsya-tretya-svitova-viyna-12430710.html?_gl=1*11yubnf*_ga*Mjc3NDUyNzYyLjE2OTUzMzc0OTc.*_ga_TECJ2YKWSJ*MTY5Nzg5MzU0My4xNS4wLjE2OTc4OTM1NDQuNTkuMC4w*_ga_DENC12J6P3*MTY5Nzg5MzU0My4xNS4wLjE2OTc4OTM1NDQuNTkuMC4w) Данилов.

И добавил, что если бы Грузия и Молдова начали освобождать свои территории, то и в Украине все происходило бы гораздо быстрее. Но те страны ждут, пока Украина победит.

Джерело: https://t.me/u_now/115986

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