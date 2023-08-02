Три іноземні судна безперешкодно пройшли в українські порти не дивлячись на погрози бибизян

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● Прихід іноземних суден до українських портів відбувся вперше після виходу РФ із «зернової угоди».

● Грецьке та ізраїльське судна пройшли в напрямку українського порту Ізмаїл через протоку Босфор, а турецько-грузинське судно – з північної Туреччини. Вони йшли з увімкненими транспондерами, не приховуючи свого курсу.

● За даними Forbes, за переходом суден спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО: патрульний літак ВМС США P-8, військовий Challenger із радаром сканування поверхні, безпілотник RQ-4 ВПС США та літак раннього попередження E-3 від НАТО.

● Жоден із літаків не мав на борту зброї, але на чергуванні в Румунії перебували винищувачі НАТО, зокрема італійські Eurofighter і румунські F-16, зазначило видання.

● «Повідомлення, що три цивільні судна безперешкодно дійшли до України, може свідчити про те, що Росія або не бажає, або не здатна проводити обшуки кораблів на цей момент», – цитує видання коментар Інституту вивчення війни (ISW).

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Очевидно, що орки не можуть проводити догляд і обшук іноземних суден. Цієї можливості наші ВМС фізично позбавили їх після звільнення Зміїного, знищення їхнього флагману і інших плавзасобів і після того, як загнали ЧФ рф на бази і під прикриття своєї ППО.

Орки мають дві реальні опції - нищити портову інфраструктуру ракетними ударами (ефективність так собі) і топити іноземні судна з літаків, берегових комплексів, топредами.

Саме тому в небі сьогодні іноземні судна супроводжували літаки-розвідники НАТО. Особливо цікаво - радар сканування поверхні: щоб оркам не прийшло в голову повторіть подвіг нацистів-підводників у Атлантиці в 2СВ і не топити мирні конвої торпедами.

Якби орки спробували потопити ці судна, що законно йшли в українські порти, це було б зафіксовано, після цього шваль була б оголошена піратами з усіма наслідками.

Тому шваль передбачувано не рипнулась.

Додатково скоту сьогодні роз'яснили за допомогою морських дронів, що навіть слідкувати за рухом суден у нашому морі їм не дозволено.

Чекаємо сьогодні нові удари гамна по нашим портам. Але скоро і цієї опції обизяни будуть позбавлені.

Зате віримо в продовження вже праведних ударів по портам дикунів. Немає портів - немає причин у макак воювати.

Джерело: https://www.facebook.com/johnsmith4enko

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