Тройное ДТП и пятеро пострадавших. Полиция устанавливает обстоятельства масштабной аварии, в которой пострадали дети

Автомобили превратились в груду металлолома, а вся проезжая часть в масле и усыпана стеклом. Тройное ДТП с пятью пострадавшими, среди которых дети - мальчики 3-х и 7-ми лет произошло накануне днем ​​по улице Шевченко.

Ольга Грабарь, пресс-секретарь ГУНП в Харьк.обл.

60 річний водій Део Нексіа виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з Хюндай під керуванням 40 річного водія. Після чого в автомобіль Хюндай в'їхала авто Хонда, яка рухалась позаду в попутному напрямку. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 2886 ККУ. Всі обставини встановлюються

Еще одна автотроща с пострадавшими произошла поздно вечером на перекрестке улиц Героев Труда и Академика Барабашова. Там не поделили дорогу «SEAT» под управлением 36-летнего водителя и «Mazda», за рулем которой находилась 60-летняя женщина. Вследствие ДТП в больницу доставили обоих водителей и пассажирку Мазды.

Обошлось без жертв, но было повреждено забор дома результате ДТП на Мерефянском шоссе. Там, не поделили дорогу ВАЗ с Лексусом.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

19 липня близько 13 години водій автомобілю ВАЗ допустив порушення правил дорожнього руху, а саме пункту 16.1 та 10.1 допустив зіткнення з автомобілем Лексус, який в результаті удару здійснив наїзд на нерухому перешкоду, а саме паркан

На водителя ВАЗа патрульные админпротокол по статье 124 админкодекса.

Всего за субботу и воскресенье полицейские составили 972 постановления за нарушение правил дорожного движения, рассказывает пресс-секретарь патрульной полиции, Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл

За минулі вихідні патрульні поліцейські опрацювали 1 545 викликів на спец-лінію "102". Виїхали на 34 дтп, 4 з потерпілими. У 26 водіїв патрульні виявили ознаки сп’яніння, а також склали 972 постанови за порушення ПДР

В дальнейшем собранные материалы по ДТП будут переданы в суд.





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