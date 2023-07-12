Турция вообще не будет опираться на Кремль

Перед саммитом пообщался с коллегами из дипломатических ведомств из Турции.

Все довольно сильно воодушевлены "новым Эрдоганом".

Говорят, что это президентство Эрдогана "будет интересным во внешней политике тем, что прежний баланс между Москвой, Вашингтоном, глобальным Югом и Востоком будет нарушен".

Насчёт внутренней политики говорить не буду (да и не особо интересна нам внутренняя политика Турции).

А вот во внешней намечается интересная связь - Эрдоган в том числе благодаря Кремлю получил президентский трон, но "платить" за него такой же услугой не станет.

"А зачем? Вероятность того, что Путин будет ещё в игре на момент следующих президентских выборов, достаточно низкая, а значит и играть нужно с учётом того, что "мы победили", а "Путин не в силе".

Эрдоган будет вести самостоятельную партию, торгуясь с Западом на высоких политических материях. И Путин тут как "слабак" не в силах что-то существенное кинуть на игровую доску.

Как я и писал, Путин гораздо сильнее зависит от Эрдогана, чем Эрдоган от Путина, поэтому ни о какой дружбе не может идти и речи.

Эрдоган продает Путина в любой момент, когда за это получает бонус. И Кремль никогда и ничем не ответит.

Такова партия, и такова роль ножей в спину. Иногда их - с озорством и интересом - будет втыкать и Венгрия.

Но Эрдоган обижен: Эрдоган видел, как Кремль пытался его подсадить на московскую растяжку перед выборами. И Турция ответит.

То "азовцами", то Швецией, то строящимся заводом "Байрак", то сделкой.

Насчёт сделки. Насколько мне стало известно, Турция направила достаточно интересную бумажку о том, что сделка будет продлена в любом случае, поэтому согласие Кремля - формальность. Поэтому Кремль подпишет сделку, зная, что ни одно из дополнительных условий сделки не будет выполняться в принципе.

Кремль поставят перед фактом. Как ставили раньше.

Как поставили со Швецией.

Песков: «Вступлении Швеции в НАТО будет иметь негативные последствия, РФ будет планировать такие же меры, как и при вступлении Финляндии в альянс».

И Кремль сделает... ничего.

Потому что Кремль ничего сделать не может. У Кремля нет рычагов давления за пределами Украины.

И в Украине скоро не будет.

Штаты действуют "долгой войной" (определение от марта 2022), не давая возможность России нанести чрезвычайные удары по Украине. Штаты медленно ведут эскалацию, истощая потенциал Москвы, не давая Кремлю возможности решиться на те пресловутые удары ТЯО.

Да, после них будут последствия для Кремля. Но и на территории Украины будет своя "выжженная заражённая земля". Вашингтон принял решение не допускать никаких экстремальных сценариев, методично перемалывая Кремль и давая ему возможность поглощать ловушку за ловушкой.

Помните Бахмут? Сколько раз мы его называли "мышеловкой"... Но Кремль шёл вперёд. Дошел. Теперь не выберется оттуда.

Мышеловка захлопывается. Кремль пригнуть голову не успеет.

А Украина завтра получит путевку в НАТО. Пока без даты. Но по ускоренной процедуре.

Киев будет дуться - "мы хотели большего". Но ничего большего никто и не обещал.

Я говорил о том, что процедуру упростят (предложили убрать План действий по членству); говорил о том, что предложат своеобразную модель безопасности (предложат "наше оружие - ваши солдаты"); говорил о том, что Украине предоставят все необходимое для победы оружие (уже есть интересные поставки; завтра всплывут ещё - "подальше и поглубже"); там даже "invite" будет (но отсроченный - с пропиской о послевоенном урегулировании: но это и так не было новостью).

Джерело: https://t.me/cynic2020/7980

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