В армію замість магістерки: у Генштабі відповіли на галас довкола призову

Кілька київських юнаків, які щойно закінчили бакалаврат і планували продовжити навчання, заявили, що їх призивають на військову службу і відмовляються дати відстрочку.

Вони написали на своїх сторінках у Facebook, що їх примусово утримували на території збірного пункту в Дарницькому районі Києва.

Згодом один з юнаків сказав "Українській правді", що призовниками видали листи про короткострокове звільнення і відпустили. Втім, призов їм поки що не відтермінували.

У пресслужбі Генштабу повідомили ВВС News Україна, що питання вже врегульовано.

Що заявили чоловіки?

Двоє призовників - Ігор Дрозд та Георгій Вешапідзе - на своїх сторінках у соцмережі поскаржилися на те, що їм відмовилися дати відстрочку для подальшого навчання.

"У червні завершив навчання та отримав освітній ступінь бакалавра, готувався до вступу до магістратури. У невеличкий проміжок часу між завершенням навчання та вступом для його продовження про себе вирішив нагадати військовий комісаріат Дарницького району", - написав Георгій Вешапідзе.

За словами юнака, хоча він висловив бажання продовжити навчання, призовна комісія відмовилася надати йому відстрочку.

"У той же день мене заблокували та утримують на території збірного пункту, хоча повістка для явки до нього видана на пізніший термін", - написав він зранку у п'ятницю.

Схожу історію розповів і Ігор Дрозд.

Він каже, що надав "офіційний документ, який дає право на подальше навчання, згідно з яким мені мали дати відстрочку, проте не дали".

Що відповіли у Генштабі

У пресслужбі Генштабу Збройних сил України заявили ВВС News Україна, що питання вже врегульоване.

"Там були сьогодні представники командування Генерального штабу. На цьому збірному пункті спілкувалися, мали бути вручені юнакам відповідні документи", - пояснили там.

На питання про причини цього непорозуміння там відповіли, що у деяких випадках призовники надавали документи, які не відповідають офіційним роз'ясненням.

"Людина хоче навчатись десь там в Празі, вчити чеську мову. Не навчатись в закладі навчальному, а вчити мову, щоб у 2021 році поступити тільки. Тобто він свідомо йде на обман, і, звичайно, вигідно підіймати галас у мережі", - додали в Генштабі.

Чому така ситуація стала можливою?

Через карантин весняний призов перенесли на літо, коли студенти закінчують бакалаврат і мають вступати на магістратуру.

Тож на кілька місяців вони втрачають статус студента і їх можуть призвати до армії.

Раніше в Офісі президента і Міністерстві освіти пояснили, що цьогорічним вступникам мають відтермінувати призов, якщо вони висловлять бажання продовжити навчання за наступним ступенем освіти.

А у штабі командування Сухопутних військ раніше так пояснили BBC News Україна подальші кроки, які має зробити юнак:

"По кожному громадянину буде ухвалювати рішення комісія. У призовній комісії теж сидять люди. Призовник має сказати, що я планую поступати у магістратуру", - розповів ВВС News Україна підполковник Микола Качаненко.

За неявку до військкомату і за ухилення від призову чоловікам загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність.

Источник: bbc.com

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