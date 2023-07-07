В Беларуси начали разбирать полевые лагеря подготовки рашистов

Сразу три лагеря рашистов, на которых могли проходить обучение до 5 тысяч человек, демонтированы.

Благодаря спутниковым снимкам от Planet Labs удалось зафиксировать сворачивание полевых лагерей по подготовке русских мобилизованных в Беларуси.

Соответствующие снимки были обнародованы на белорусском «Радио Свобода», на которых зафиксированы уже пустые площадки в районе полигона «Обуз-Лесновский» под Барановичами, «Лепельский» в Витебской области, а также «Репища» под Осиповичами, что недалеко от Бобруйска.

Все новые снимки датированы 4 июля, в то же время сворачивание палаток, скорее всего, началось 2–3 июля, то есть несколько дней назад, при этом на полигоне «Лепельский» оно на дату съемки еще длилось. Но надо отметить, что сворачивание лагерей началось раньше, кроме самих палаток необходимо вывезти всю технику и другое имущество.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/19773

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