Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:17
Просмотров: 261

В Беларуси огласили первые итоги выборов: в стране проходят массовые акции протеста

В Беларуси огласили первые итоги выборов: в стране проходят массовые акции протеста

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) огласила первые результаты выборов в Беларуси. Лидирует действующий президент Александр Лукашенко. Об этом сообщают беларусские СМИ.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Лукашенко получил 80,23% голосов. Главный кокурент действующего президента Беларуси Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов. За Анну Канопацкую проголосовали 1,68% избирателей, за Андрея Дмитриева - 1,04%, за Сергея Череченя - 1,13%. Против всех - 6,02%.

При этом глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что выборы состоялись, а результаты вряд ли будут сильно отличаться после оглашения официальных результатов, которые должны быть представлены в пятницу, 14 августа.

Отметим, пока в ЦИК подсчитывают голоса, в стране проходят массовые акции протеста. Так, силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие, в ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.

До этого на Машерова люди выкатили на улицу большие мусорные баки в качестве щитов, прямо в толпу полетели светошумовые гранаты.

Как известно, МВД Беларуси проводит экстренное заседание в связи с протестами.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Протесты в Беларуси: один погибший и десятки пострадавших
Сегодня 11:22    150
В литовский порт зашел еще один танкер с нефтью из США для Беларуси
Сегодня 09:02    88
В Харькове откроется музей избирательного мусора
Сегодня 06:53    140
Выборы в Беларуси 2020: как проходит голосование
09.08.2020 15:45    312
ЦИК назначила первые выборы депутатов и глав различных уровней во всех областях Украины
09.08.2020 12:21    210
Перезапуск ЄДР жодним чином не позначиться на строках розгляду документів, поданих для державної реєстрації політичних партій
09.08.2020 08:02    82
Росатом запускает опасную АЭС в Беларуси: что известно
08.08.2020 07:02    294
Белорусских студентов обязали согласовывать впечатления от учёбы в других странах с милицией
07.08.2020 07:39    140
Вагнеровцы в Минске: чем известны задержанные наемники
07.08.2020 06:51    332
Лукашенко заявил о новом отряде боевиков, заброшенных в Беларусь
05.08.2020 07:03    243
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 