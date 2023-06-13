В Брянскую область передислоцирован дивизион противокорабельных ракетных комплексов «Бал»

В Брянскую область рф передислоцирован дивизион противокорабельных ракетных комплексов «Бал», с помощью которого можно запускать ракеты дальностью с 260 до 500 км, - Центр национального сопротивления

Для этого на вооружение комплекса стоят ракеты Х-35/35У, которые после модернизации в 2021 году получили новые возможности - их дальность была увеличена.

По данными ЦНС, ВС рф будут применять этот дивизион для обстрелов украинской территории из-за дефицита ракет других типов.

Джерело: https://t.me/u_now/100665

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